À la suite de la promesse du gouvernement d’accorder une dérogation d’utilisation des néonicotinoïdes en enrobage de semences sur betteraves, la Confédération paysanne « demande que tous les néonicotinoïdes restent interdits » dans un communiqué du 14 août 2020.

Une incidence faible en 2019

Le syndicat affirme qu’en 2019, selon l’ITB (1) « la gravité des dégâts dus à la jaunisse nanisante est restée très faible avec en moyenne 1,5 % de la surface touchée à l’échelle nationale ».

En 2020, ces dégâts sont « probablement plus importants » mais avec une incidence économique « pas aussi catastrophique qu’affirmé ». Il regrette cependant que la crainte d’être plus touché que les autres puisse « inciter la majorité (des planteurs) à effectuer un traitement préventif systématique ».

Des prix qui « incitent à la production maximale »

Le syndicat, qui admet que « la filière betterave est en réelle difficulté économique » suite à la suppression des quotas et du prix minimal garanti, dénonce la grille de paiements des contrats qui « incite à la production maximale ».

« Poussée par les industriels privés ou coopératifs (Tereos produit sur d’autres continents), la compétition internationale sur la production du sucre, alcool et amidon, pour l’alimentation ou l’énergie, conduit la majorité des paysan·ne·s dans le mur et pousse à des modes de production intensifs et spécialisés au détriment de la durabilité des agroécosystèmes et de la biodiversité », estime La Confédération paysanne.

Favoriser les auxiliaires

La Confédération paysanne certifie que « les alternatives existent », mais nécessitent de repenser les modes de production. « Haies, rotations assez longues, taille raisonnable des parcelles, diverses méthodes de lutte biologique dont la conservation des habitats des auxiliaires, biostimulants, traitements aux huiles essentielles, etc. peuvent permettre de mieux réguler les populations de pucerons », assure-t-elle.

« Et, si dans certains cas ces méthodes ne sont pas assez efficaces, des insecticides moins dangereux que les néonicotinoïdes sont déjà homologués et utilisables », ajoute le syndicat.