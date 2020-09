pour vous connecter et poursuivre la lecture

Malgré les récents épisodes pluvieux, 44 des 79 départements concernés par au moins un arrêté préfectoral sont en crise (1), dont deux dans leur totalité : la Haute-Vienne et la Creuse. Le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Transition écologique dénombrent 180 arrêtés préfectoraux concernant les usages de l’eau au 31 août 2020, contre 175 une semaine plus tôt.