Pénalisés par les précipitations à l’automne, les semis des cultures d’automne ont été reportés et remplacés par des cultures d’été.

173 000 hectares de tournesol en plus

La production de tournesol enregistre une nette progression, à 1,78 million de tonnes soit 37,4 % de plus qu’en 2019, indiquent les dernières estimations d’Agreste, le service de statistiques du ministère de l’Agriculture, publiées le 5 août.

Cela s’explique par l’augmentation des surfaces de 173 000 ha par rapport à 2019, ainsi que du rendement moyen de 23 q/ha. « Ces données sont susceptibles d’être révisées lorsque la moisson aura commencé », précise toutefois le ministère.

117000 hectares de maïs en plus

Les chiffres du maïs restent également très provisoires, la répartition entre grain et fourrage pouvant évoluer. La sécheresse pourrait également affecter la culture. Le ministère prévoit cependant une hausse des surfaces de maïs grain, y compris semences, d’environ 117 000 ha sur un an.

Le rendement augmenterait à 88,7 q/ha, et la production s’établirait à 14,4 millions de tonnes, soit 10,8 % de plus sur un an. « La production de maïs fourrage serait elle aussi en hausse de 6 % à 17,3 Mt », précise la note.

Record de production de pomme de terre

Le soja aussi connaît une hausse de la production qui s’établirait à 499 000 t. « Elle progresse de 16,3 % en un an, du fait de la hausse des surfaces, qui passent de 164 000 ha en 2019 à 184 000 ha en 2020, et de la progression du rendement, à 27,2 q/ha (contre 26,2 q/ha en 2019) », complète Agreste.

Par ailleurs, les surfaces de betteraves sucrières s’affichent en baisse de 5,4 % sur un an, à 423 000 ha. Du côté des pommes de terre de conservation et de demi-saison, la production « atteindrait un record en 2020 », à 6,63 millions de tonnes, en augmentation de 1,2 % sur un an.