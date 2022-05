Les effets des phytosanitaires sur la biodiversité sont avérés

Dans le cadre de cette expertise, 46 experts ont étudié plus de 4 000 références bibliographiques issues de la littérature internationale, toutes transposables au contexte français.

« C’est un état des lieux des connaissances existantes et non de production de savoirs. Il ne s’agit pas d’un avis scientifique sur des dispositions à mettre en place », explique Sophie Leenhardt.

Conduite à la demande des ministères de l’Agriculture, de la Transition écologique et de la Recherche, l’expertise a été réalisée dans le cadre du plan Ecophyto. Il s’agit par ailleurs d’une mise à jour d’études précédentes, à savoir « Pesticides Agriculture et Environnement » de 2005 et « Agriculture et Biodiversité » de 2008.

Elle est aussi à mettre en relation avec l’étude de l’Inserm sur les liens entre produits phytosanitaires et santé et avec une prochaine expertise scientifique collective sur la régulation naturelle des bioagresseurs, qui sera publiée à l’automne prochain.