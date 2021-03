Déposez votre demande d’aide suite aux dégâts de jaunisse sur betterave

L’aide exceptionnelle en faveur des planteurs de betteraves impactés par le virus de la jaunisse en 2020 se concrétise. Les demandes d’aide peuvent être déposées du 8 mars 2021 à 12 h au 16 avril 2021 à 12 h sur le site de téléprocédure de FranceAgriMer.

Forfait de 26 €/t

L’indemnisation est calculée par rapport à un rendement annuel de référence sur la période 2015-2019 (sur les trois meilleures années parmi les cinq saisies), déduction faite d’une franchise de 30 % pour les planteurs assurés au titre de l’assurance multirisques climatiques et de 35 % pour les planteurs non assurés. Le forfait d’indemnisation par tonne de betterave non fourragère est de 26 € par tonne de betterave à 16° de sucre (ce montant est celui du barème de l’assurance « socle »).

Un simulateur de calcul disponible

Par exemple, pour les betteraviers non assurés par l’assurance multirisque climatique, le calcul est le suivant : (Rendement de référence x 0,65 — Rendement 2020) x 26,00 €/t x Surface 2020 = indemnisation en euros.

Un simulateur de calcul sous forme de feuille Excel est disponible pour estimer le montant de l’aide. Il est disponible dans les documents associés à la page dédiée à cette aide. D’autres ressources y sont également liées : modalité de mise en œuvre, notice d’information, guide de dépôt.