« L’histoire des pesticides est longue. On peut remonter loin dans cette préoccupation constante d’utiliser des instruments chimiques pour lutter contre les espèces nuisibles », explique Valérie Chansigaud, de l’université Paris-Diderot, à l’occasion d’une conférence à l’Académie d’agriculture sur le thème « Agriculture et environnement : santé des plantes, santé des hommes », le 10 mars 2020.

Entomophobie

Au XIXe siècle en Occident, la phobie des insectes est importante. « Il y a dans l’imaginaire collectif, des éléments à charge contre les insectes qui font figure d’organismes dangereux pour l’humain. L’imaginaire est important parce qu’il va guider toute une série d’actions », poursuit la spécialiste. Une ornithophobie s’installe, on fait l’éloge des « oiseaux mangeurs d’insectes », qu’on cherche à protéger.

De nombreuses recettes sont utilisées pour se prémunir des insectes, sans que leur efficacité soit pour autant démontrée : décoction d’absinthe contre les fourmis, cristaux de gypse, sang d’ours… « Des remèdes relèvent aussi de la superstition comme le crâne de jument qu’on enterre dans un coin des plantations », précise-t-elle.

Le phylloxera, tournant majeur

« Les choses deviennent plus sérieuses lors de la crise du phylloxera, observé pour la première fois en 1863, dont on a oublié l’ampleur. En 1880, on estime qu’un million d’hectares de vignes en France a été détruit et qu’il ne reste plus que 25 000 ha, raconte Valérie Chansignaud. Il faut mesurer cette perte considérable. Certains départements français ont perdu toute forme de viticulture lors de cette crise. »

La viticulture française a été sauvée in extremis avec les porte-greffes américains. À la suite de cette crise se mettent en place les premières mesures de contrôle sanitaire « avec une efficacité discutable : ces mesures n’ont jamais diminué le nombre d’introduction d’organismes vivants, et ont, au contraire, accompagné leur augmentation », nuance-t-elle.

Le rôle des guerres

L’arsenic est la molécule chimique insecticide vedette du XIXe siècle, notamment aux États-Unis. « Les guerres mondiales ont joué un rôle dans le développement des pesticides. La première a eu une influence considérable car l’agriculture américaine, très dépendante des importations chimiques, n’avait aucune industrie chimique sur son sol jusqu’en 1914. La totalité des substances chimiques étaient importées d’Allemagne. » Le blocus a forcé les États-Unis à construire une industrie locale qui va devenir dans les années 1950 le secteur industriel le plus fort du pays.

La seconde guerre mondiale accélère l’utilisation de la chimie dans le secteur de l’agriculture. Des affiches de propagande ciblent les insectes, vecteurs de maladies comme le paludisme : des moustiques sont représentés avec le drapeau japonais sur les ailes. « La sauvegarde c’est le DDT », résume Valérie Chansignaud. Découverte en 1939 et commercialisée en 1945, la molécule est un symbole des problèmes liés aujourd’hui aux pesticides. « Il faut voir les discours triomphants qui ont accompagné la sortie du DDT : 20 000 articles font l’éloge de la molécule entre mai 1944 et l’automne 1945. On compare le DDT à la bombe atomique des insectes. »

Les premières controverses sur les pesticides

À la même époque naît une littérature, plus faible, sur les dangers du DDT. Rachel Carson fait paraître en 1962 son livre « Printemps silencieux », dans lequel elle vulgarise les publications parues à cette époque. Un nouvel acteur entre dans l’équation de la gestion des ravageurs : le grand public. « Elle donne l’occasion au grand public de rentrer dans ces discussions, c’est une ouverture sur l’ensemble de la société. Le problème qu’on peut aujourd’hui connaître, c’est de ne pas réussir à organiser correctement les discussions, que la société soit fractionnée par ces questions, et que l’ensemble des citoyens ne soit pas suffisamment mobilisé. »