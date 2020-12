Les trois raisons de l’échec d’Emmanuel Macron sur le glyphosate

Les distorsions de concurrence

En 2017 l’Union européenne a réhomologué le glyphosate pour cinq ans. Emmanuel Macron a décidé de le maintenir au niveau français l’échéance de trois ans. Cette position était défendue par Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, à Bruxelles.

« J’ai dit “et bien nous français, je veux qu’on arrive en trois ans à [sortir du glyphosate]”. Pourquoi n’avons-nous pas réussi ? Un, parce que quand les autres ne vont pas au même rythme que nous, ça crée de la distorsion de concurrence. »

« En gros, on sacrifie notre agriculture pour régler le problème, poursuit le président de la République. Et on ne le règle pas vraiment car on va continuer à manger les mêmes aliments qui étaient produits par nos agriculteurs, en les faisant importer de Belgique, d’Italie ou d’Espagne qui eux continuent avec le glyphosate. Et donc ça montre une chose : quand on veut lutter contre les pesticides, c’est l’Europe le bon niveau. »