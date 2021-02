La Commission nationale de la certification environnementale (CNCE), chargée de l’évolution du référentiel de la Haute valeur environnementale (HVE), a validé « deux évolutions majeures », souligne l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) dans sa lettre du 1er février 2021.

La suppression du malus (1 à 2 points) affectant les cultures de maïs, tournesol et prairies temporaires selon la part qu’elles occupent dans la SAU de l’exploitation ;

(1 à 2 points) affectant les cultures de maïs, tournesol et prairies temporaires selon la part qu’elles occupent dans la SAU de l’exploitation ; La réintégration des surfaces de maïs dans le calcul de l’IFT hors herbicide, « le maïs étant une culture peu consommatrice d’insecticides et de fongicides ».

Maïs semence et maïs doux à mieux prendre en compte

L’AGPM salue « des avancées » qui devraient faciliter la validation du module « phytosanitaires ». Lors de son Assemblée générale de 2019, l’Association spécialisée de la FNSEA s’était fixé l’objectif de 10 000 exploitations certifiées HVE en 2025. Un engagement qui « était conditionné à une évolution du référentiel de la certification » sur ce module.

Pour le syndicat, « d’autres chantiers restent à mener afin de mieux prendre en compte les bonnes pratiques des maïsiculteurs français ». L’AGPM demande une équité entre filières dans le gain de points sur le reste du module « phytosanitaires », et des évolutions sur le module « fertilisation azotée », notamment en polyculture-élevage. Par ailleurs, elle dit « rester attentive et force de proposition pour une meilleure prise en compte des cultures spécialisées, maïs semence et maïs doux ».