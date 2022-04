L’interprofession des semences, les coopératives et les négoces assurent aux agriculteurs multiplicateurs que les hausses de charges liées à la guerre en Ukraine seront prises en compte dans les négociations commerciales. L’objectif est d’éviter un désengagement des producteurs.

Les agriculteurs multiplicateurs, se demandent s’ils doivent poursuivre la production de semences ou basculer sur de la production de consommation. « Conséquence directe du conflit en Ukraine, l’augmentation des charges, liée au renchérissement actuel des intrants et services, vient remettre en question » leur choix, estiment La Coopération Agricole, la Fédération du négoce agricole (FNA) et Semae (1) dans un communiqué commun daté du 19 avril 2022.

Les trois entités « expriment la volonté d’engager l’ensemble des opérateurs qu’ils représentent à s’assurer de la juste prise en compte dans le cadre des négociations commerciales et à tous les maillons de la filière de l’augmentation des charges et de l’évolution du prix des matières premières. »

Répondre aux besoins

L’objectif est « d’assurer et de préserver la souveraineté agroalimentaire et la pérennité de cette filière d’excellence française », expliquent-ils. Dans un message partagé sur Twitter, ils soulignent un risque sur la capacité à répondre, à l’avenir, aux besoins de l’agriculture française, européenne et mondiale.

