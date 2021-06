Dans un rapport publié le 27 mai 2021, la Commission européenne fait un point sur la mise en œuvre de la première initiative européenne pour la lutte contre le déclin des insectes pollinisateurs sauvages, lancée le 1er juin 2018.

Restaurer les écosystèmes

Si des « progrès significatifs » ont été accomplis, la Commission estime que « des efforts sont encore nécessaires pour lutter contre les différentes causes du déclin ». Elle estime que les objectifs de long terme de l’initiative seront « considérablement renforcés » par la politique européenne, « grâce aux engagements visant à étendre les aires protégées et à restaurer les écosystèmes ».

Selon la Commission, il faut « redoubler d’effort pour faire face, en particulier, à la perte d’habitats dans les paysages agricoles et aux effets des pesticides. »

Pac : ambition renforcée

Cité dans un communiqué, Janusz Wojciechowski, commissaire chargé de l’Agriculture, a notamment déclaré que « la future politique agricole commune (Pac), conformément aux objectifs du pacte vert, y contribuera largement en introduisant des ambitions plus élevées en matière d’environnement et de climat ».

« La proposition de la Commission pour la future Pac comprend un certain nombre d’instruments et de fonctionnalités que les États membres peuvent utiliser dans leurs plans stratégiques pour améliorer la biodiversité dans les zones agricoles », souligne la Commission dans son rapport. Elle cite notamment la nouvelle « architecture verte » fondée sur une conditionnalité renforcée, et les écorégimes.

