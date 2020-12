Premier bilan des itinéraires techniques innovants

Arvalis, Terres Inovia et l’ITB indiquent que leur action Syppre, qui vise à accompagner la mise au point de systèmes de grandes cultures innovants, est à mi-parcours. Clotilde Toqué, qui manage le projet, fait le bilan après trois campagnes de transition : « globalement, la multiperformance n’est pas atteinte, mais le contraire aurait été surprenant ».

Neuf objectifs

Les cinq plateformes expérimentales situées dans le Berry (sols argilo-calcaires superficiels), en Picardie (limons profonds), en Champagne (terres de craie), dans le Béarn (sols de touyas) et dans le Lauragais (sols de coteaux), visent à tester des itinéraires techniques innovants. Ces derniers sont construits en tenant compte des enjeux régionaux. Ils sont évalués selon plusieurs objectifs :

De productivité (production d’énergie, efficience énergétique) ;

(production d’énergie, efficience énergétique) ; De rentabilité (marge directe avec aides, EBE/UTH) ;

(marge directe avec aides, EBE/UTH) ; Techniques et environnementaux (utilisation d’azote minéral, IFT total, émission de gaz à effet de serre, stock de matière organique, consommation d’énergie primaire totale).

Si certains critères environnementaux ont été améliorés dans les 5 régions testées, « les systèmes ne sont pas encore au point vis-à-vis de la rentabilité. Les prix n’ont pas permis de compenser les manques à gagner. » Les responsables du projet ont préféré tester des choix de rupture, ce qui représente une prise de risque.

Des enseignements positifs et négatifs

Toutefois, les expérimentations ont contribué à l’émergence de solutions nouvelles. Plusieurs leviers techniques ont montré leur intérêt localement.

Par exemple dans le Berry, « la succession maïs tournesol, a montré son efficacité pour le contrôle du vulpin, et les blés suivants ont été performants », explique Gilles Sauzet, ingénieur de développement Terres Inovia. Il souligne également la bonne valorisation de l’azote et la qualité du colza associé implanté en semis direct après une lentille puis un blé dur.

En revanche, l’association pois blé a été abandonnée après avoir augmenté la pression vulpin et piétin échaudage sur le blé suivant. De même, les rendements des cultures dérobées ont été décevants (test du sarrasin puis de la cameline), dans un contexte de précipitations insuffisantes.

Du colza plus robuste dans le réseau du Berry

Les réseaux d’agriculteurs associés à Syppre ont montré leur intérêt. Dans le Berry toujours, la culture du colza a par exemple gagné en robustesse. Alors que les surfaces de colza ont baissé d’environ 75 % dans le Cher et dans l’Indre, en lien avec des séquences climatiques compliquées, « dans le réseau, on est à 82 % des colzas semés réussis en 2019, et 96 % en 2020 », signale Gilles Sauzet. Des règles de décision ont été construites tout au long du cycle.

Dans les parcelles agricoles du réseau, le colza associé est plus performant dans 84 % des cas. « Et dans un certain nombre de cas, les agriculteurs ont même mis moins d’azote, souligne l’ingénieur. C’est une grande réussite, et surtout c’est chaque année pareil. »

Pour plus d’informations sur les rotations testées, les indicateurs utilisés, les enseignements positifs et négatifs tirés,… Vous pouvez visiter le site internet du projet.

Hélène Parisot