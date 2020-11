Dans son bulletin d’octobre, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture mettait en évidence « une baisse générale des rendements des grandes cultures en 2020, à l’exception de la pomme de terre ». Tendance confirmée dans la note d’Infos rapides du mois de novembre, parue ce 16 novembre 2020.

Repli généralisé

La production française de blé tendre pour la campagne 2019-2020 s’établirait à 29,1 millions de tonnes, en replis de 10,4 millions de tonnes sur un an. Elle chuterait ainsi de 26,4 % par rapport à 2019 et de 18,5 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Le rendement moyen serait en net recul à 68,4 q/ha contre 79,1 q/ha en 2019.

La récolte de blé dur serait en repli de 17,1 % sur un an pour s’établir à 1,3 million de tonnes. « La production d’orges baisserait de 23,5 % en un an du fait d’un fort recul du rendement », complète Agreste.

La production de colza reculerait quant à elle de 7,6 % en un an, bien que les surfaces soient quasi stables. Le rendement du maïs grain baisserait à 81,4 q/ha alors que les surfaces augmentent de 181 000 ha, pour une production estimée de 13,7 millions de tonnes (+5,7 % sur un an).

Sécheresse et jaunisse, la betterave accuse le coup

Estimations de la production et du rendement pour la betterave (gauche) et le tournesol (droite) au 1er novembre 2020. Source : Agreste.

La production de betteraves reculerait fortement à 27,2 millions de tonnes (-28,4 % sur un an). Les surfaces sont en recul de 28 000 ha à 419 000 ha, et « le rendement est en forte baisse à 64,9 t/ha soit -20,2 t/ha sur un an. « Il s’agit du plus faible rendement depuis 2001, précise Agreste. La sécheresse printanière puis estivale, et la jaunisse de la betterave sont à l’origine de la baisse des rendements, très fortement marquée au sud de la Seine. »

La production de tournesol, portée par une « hausse significative » des surfaces (+28,3 % sur un an), est en progression de 27,6 % par rapport à 2019, et de 27,2 % par rapport à la moyenne 2015-2019. Elle est estimée à 1,66 million de tonnes. En revanche, le rendement stagne : 21,4 q/ha contre 21,5 q/ha l’an dernier.