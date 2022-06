Améliorer la marge des producteurs de chanvre

Crée en 2019, HEMP-it adn est l’entité économique dédiée à la création et à l’innovation variétale en chanvre : elle reprend ainsi les activités de génétique et de recherche et développement de la coopérative HEMP-it et de la FNPC.

Dotée à ce jour de huit collaborateurs répartis sur trois sites, la structure réinvestit chaque année 15 % de son chiffre d’affaires dans la recherche et le développement, pour mieux répondre aux besoins des marchés futurs. À ce titre, un nouveau laboratoire, basé à Beaufort en Anjou dans le Maine-et-Loire, vient d’être créé.

Les principaux axes de travail d’HEMP-it adn sont l’adaptation aux évolutions des techniques de production et aux process industriels, la recherche de meilleurs rendements et d’une meilleure résistance aux parasites, la conception d’itinéraires techniques adaptés à chaque mode de production et l’adaptation à la réglementation.