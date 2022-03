À l’occasion du Salon de l’agriculture 2022, les régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie ont signé un partenariat pour renforcer leur positionnement dans le marché en croissance des protéines végétales et issues de nouvelles ressources (algues, insectes).

Grand Est, Haut de France et Normandie : ces trois régions ont signé un accord de collaboration le 28 février 2022 au Salon de l’agriculture, aux côtés de Bioeconomy for change (1) et de Protéines France (2). L’objectif est de « mettre en œuvre un programme d’action pour faire de la France et des trois régions des leaders des protéines végétales, d’algues et d’insectes ».

Cet accord s’inscrit notamment dans un marché porté par la stratégie nationale « Protéines végétales ». Actuellement, « nous importons 45 % de nos besoins en protéines végétales, que ce soit pour l’alimentation animale ou humaine », a rappelé Marie-Laure Empinet, représentant Protéines France. Pour satisfaire tous les besoins en protéines, elle estime que le secteur a besoin d’une croissance de 7 % par an, soit +40 % d’ici 2030.

Trois grands engagements

Christophe Clément, de Bioeconomy for change, a présenté les trois grands engagements de cette collaboration.

Développer une market place des protéines du futur , pour « favoriser et renforcer les partenariats technologiques et commerciaux qui existent entre les différents partenaires », a-t-il expliqué. Cela passera notamment par un recensement des expertises, des offres et des besoins au sein des trois régions.

Soutenir et mettre en place des projets d'innovation interrégionaux.

Organiser un « événement d’ampleur européenne sur la question des protéines alternatives » lors du Salon de l’agriculture 2023. Il permettra notamment de « démontrer le leadership des trois régions et de la France pour les filières protéines végétales, algues et insecte », indique Bioeconomy for change, et de mettre en relation les acteurs français et internationaux.