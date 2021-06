Xavier Bailleau est agriculteur à Blandainville, dans l’Eure-et-Loir, et consultant indépendant en informatique agricole. Afin de faire tourner ses modèles, l’informaticien avait besoin de savoir où sont localisées les principales superficies de culture au sein de chaque département. À partir des données du registre parcellaire graphique (RPG) récolté via le système Telepac et disponible sur le site du ministère de l’Agriculture, il a entrepris la création de cartes représentant la localisation des grandes cultures les plus cultivées. L’aspect visuel de ces cartes est particulièrement parlant (en vert, les plus grandes superficies ; en rouge, les plus petites).

Le blé tendre concerne surtout la moitié nord de la France

Le saviez vous? la commune de France qui cultive la plus grande surface de blé se situe dans le Maine et loir avec une surface de 5400 ha, la 3e est dans le 28,ici la carte de la répartition par commune, plus c'est vert plus il y a de blé (2019) pic.twitter.com/rPP639fdPM — xavier bailleau (@XBailleau) May 14, 2021

L’Eure-et-Loir a la plus grosse concentration de colza

Répartition du colza selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Dès écarts très importants dans la culture du maïs

Pour le maïs, l’échelle de surface est plus délicate à déterminer car les écarts sont très importants.

Répartition du maïs selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Sans surprise, la betterave est principalement présente dans le Nord

Répartition des betteraves selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Le blé dur, une culture très locale

Répartition du blé dur selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Les pommes de terre sont régionalisées

Répartition de la culture de la pomme de terre selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Les régions du tournesol

Répartition de la culture de tournesol selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Le soja dans le Sud-Ouest et l’axe Saône-Rhône

Répartition de la culture de soja selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

Le pois est réparti dans la moitié nord

Répartition de la culture de pois selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau

La luzerne, une forte concentration en champagne

Répartition de la culture de la luzerne selon les données du registre parcellaire graphique (RPG) de l’année 2019. © Xavier Bailleau