InVivo et Soufflet en négociations pour un rapprochement

Dans un communiqué de presse commun Soufflet et In Vivo révèlent leur projet de fusion, avec acquisition de 100 % du capital de Soufflet par InVivo. « L’ensemble de l’opération pourrait être finalisé avant la fin de l’année 2021 », précisent-ils dans ce communiqué diffusé le 13 janvier 2021

Créer « un champion français agricole et agroalimentaire »

« La combinaison des forces de ces deux acteurs français de premier plan serait de nature à renforcer considérablement les filières d’excellence et durables, du champ au consommateur, dans les productions de blé, d’orge, de protéines végétales et du secteur de la vigne », expliquent Soufflet et In Vivo. « Ce rapprochement ouvrirait la voie à la création d’un champion français agricole et agroalimentaire d’envergure internationale de premier plan », estiment les deux groupes.

Ces derniers y voient l’opportunité « de préserver dans la durée leurs structurations par métiers, leurs cohérences, leurs positionnements et leurs identités respectives […] par la combinaison de leurs activités, très majoritairement complémentaires ».

Le nouveau groupe ainsi créé « se trouverait positionné pour relever les défis de souveraineté alimentaire, de compétitivité et de développement durable de l’agriculture française et des filières agroalimentaires ».

Un chiffre d’affaires combiné de près de 10 milliards d’euros

« Avec un chiffre d’affaires combiné de près de 10 milliards d’euros, dont environ la moitié réalisée à l’international, ce nouvel ensemble rayonnerait tant en France qu’à l’international, dans plus de 30 pays, avec plus de 90 sites industriels, dont 59 en France, et plus de 12 500 salariés », présentent les deux groupes.

Le rapprochement entre les deux groupes est soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations.