Les consommateurs moins préoccupés par les traitements chimiques

Le baromètre de confiance envers les fruits et légumes frais (1) mis en place pour la huitième année consécutive par FranceAgriMer et Interfel, montre un haut niveau de confiance des consommateurs pour cette catégorie : 93 % des Français accordent leur confiance aux légumes, et 91 % aux fruits.

« Le regain de confiance observé en 2019 s’est maintenu en 2020 et 2021, observe Sandra Marie, directrice d’étude au cabinet CSA Research. Il est porté par l’origine des produits, qui constitue pour 32 % des interrogés un facteur de réassurance, devant l’aspect des produits (24 %) et la maîtrise de l’approvisionnement (23 %) ».

Intempéries et hausse des prix cristallisent l’attention

Les consommateurs ont retenu de l’actualité des fruits et légumes frais le gel, les aléas climatiques, et la hausse des prix. « Les difficultés rencontrées par les producteurs en lien avec les intempéries en 2021 ont cristallisé leur attention : 15 % des répondants en ont parlé spontanément, et 61 % affirment en avoir entendu parler », explique l’analyste du CSA.

La hausse du prix des fruits et légumes a également davantage marqué les consommateurs : 10 % en parlent spontanément, contre 3 % en 2020. « On observe d’ailleurs une baisse de satisfaction des prix : 44 % des répondants s’estiment satisfaits, contre 52 % en 2020 », rapporte Sandra Marie.

79 % d’entre eux ont l’impression que le prix des fruits a fortement augmenté, et 74 % pour les légumes. « Pour autant, 4 % des Français seulement envisagent de réduire en premier cette dépense dans le contexte d’inflation actuel des prix. »

> À lire aussi : Une famille doit dépenser 700 € par mois pour manger varié (24/01/2022)

Les traitements chimiques au second plan

Les traitements chimiques génèrent au contraire peu d’inquiétudes, alors qu’ils étaient historiquement en tête des préoccupations. Ces dernières années, « les craintes vis-à-vis des traitements chimiques baissent de façon constante : 7 % des Français les citent spontanément en 2021, contre 24 % en 2019 », rapporte Sandra Marie.

« L’inquiétude des Français à ce sujet se maintient au niveau le plus bas jamais enregistré : c’est une raison de non-confiance envers les fruits et légumes pour 27 % d’entre eux », détaille-t-elle. Les craintes vis-à-vis des résidus de pesticides diminuent également : elles concernent 37 % des répondants en 2021, contre 49 % en 2018.

Les agriculteurs sont de vrais acteurs de confiance depuis la crise sanitaire

Comme en 2020, 62 % des consommateurs s’estiment suffisamment informés sur les fruits et légumes en 2021. « Un score en hausse de 10 points depuis 2019 », commente Sandra Marie. Ils souhaiteraient néanmoins être mieux renseignés en point de vente sur les modes de production et sur la saisonnalité des produits.

Les primeurs et les agriculteurs confirment en 2021 leur place dans le « top 5 des acteurs de confiance » sur les fruits et légumes, qu’ils avaient rejoint en 2020. « Sous l’effet de la crise, la grande distribution avait également progressé, et ce regain se conserve en 2021 », indique-t-elle.

Justine Papin