Un mauvais virage et tout déraille. C’est ce qui est arrivé le 26 août 2021 vers 22 heures entre Reims et Châlons-en-Champagne à un train de fret qui transportait 1 800 tonnes de céréales.

Plusieurs centaines de tonnes déversées sur les voies

En effet, alors qu’il était engagé dans une courbe près de Saint-Hilaire (Marne), treize des vingt wagons se sont couchés, précise le service de communication de la SNCF. Cette chute a entraîné, selon nos collègues de France 3 Grand Est, le déversement de 150 à 200 tonnes de céréales.

26 août-22h05, déraillement d'un #train #fret de la société Roquette composé de 20 wagons en gare de St-Hilaire-au-Temple.

Les circulations sont interrompues entre @VilledeChalons et @reims pour une période ind.



A priori le conducteur SNCF n'est pas blessé en dehors d'ecchymoses

Le délai pour évacuer les wagons couchés et les céréales est « en cours d’évaluation ». Les sept wagons restés debout ont, quant à eux, été évacués dans la nuit.

Quatre semaines d’interruption de trafic

Les causes de l’incident ne sont pas encore connues et la SNCF ne privilégie aucune piste. Son service de communication indique qu’une enquête est en cours. L’ampleur des dégâts reste elle aussi à déterminer. Il faudra attendre que les céréales et les wagons soient évacués. La SNCF semble toutefois anticiper des dégâts importants sur ses infrastructures.

En effet, dans sa première déclaration aux alentours de sept heures ce vendredi 27 août 2021 au matin, la SNCF indiquait que le trafic des TER entre Reims et Châlons-en-Champagne devait reprendre le lundi 30 août 2021 au plus tôt. Le compte Twitter de la ligne a finalement annoncé plus tard dans la matinée que le trafic sera interrompu pendant quatre semaines sur cette portion.

La SNCF explique qu’il s’agit du « temps estimé pour relever, dégager les wagons et réparer les voies pour permettre la reprise des circulations ».

#TERReimsChâlonsenChampagne



La circulation est interrompue entre Reims et Châlons-en-Champagne suite au déraillement d'un train de fret pour une durée de quatre semaines.