« Le comité de pilotage s’est réuni lundi car il aimerait bien avoir un train avant l’été 2021 », a assuré Stéphane Layani, le président du marché de Rungis le 16 octobre 2020 lors de l’accueil de Barbara Pompili sur le marché international, dans le cadre de la journée mondiale de l’alimentation. « Le Premier ministre a décidé de relancer le “train des primeurs”. Les grossistes de Rungis veulent ce train. »

Un objectif « atteignable »

« C’est un objectif qui me paraît atteignable à ce stade mais je n’irai pas beaucoup plus loin pour l’instant », a répondu la ministre de la Transition écologique, « hésitante » en raison de l’évolution incessante de la situation économique actuelle. « L’État s’est engagé pour que cette ligne puisse revivre. Ce ne sont pas des paroles en l’air. »

« On a un groupe de travail avec la Région Occitanie, avec le marché. On réfléchit à un appel à une manifestation d’intérêt pour voir comment on peut opérer la ligne Perpignan-Rungis de façon efficace, utile et rentable », a détaillé Stéphane Layani en rappelant que, jusqu’à son arrêt lors de l’été 2019, ce train amenait chaque année à Paris jusqu’à 200 000 tonnes de fruits et légumes via des wagons réfrigérés.

À la fin de juillet, le Premier ministre Jean Castex avait indiqué qu’il avait été « meurtri » par la suspension du “train des primeurs” et annoncé que le gouvernement avait la « ferme intention de rouvrir et développer les autoroutes ferroviaires », y compris cette ligne spéciale entre Perpignan et Rungis.