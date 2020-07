L’association « Pour une Agriculture du Vivant » vient d’obtenir le soutien financier de l’État, dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA), opéré par BPI France (organisme français de financement et de développement des entreprises), afin de développer une « plateforme open source » collaborative dédiée à l’agroécologie.

« Le projet de plateforme digitale vient d’obtenir une aide de l’État de 1,16 million d’euros », apprend-on ainsi dans un communiqué de presse datant du 26 juin 2020. Il a pour objectif de proposer aux acteurs des filières agroalimentaires (agriculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs…) une palette d’outils digitaux pour réussir leur transition agroécologique. Les premières fonctionnalités devraient être opérationnelles dès la fin 2020.

Prendre sa part de responsabilité

« Face aux urgences climatiques et environnementales, chaque acteur de la chaîne agroalimentaire, du producteur jusqu’au transformateur ou distributeur, doit prendre sa part de responsabilité pour faire émerger un modèle agricole et alimentaire écologique, estime Jean-Philippe Quérard, président de l’association Pour une Agriculture du Vivant. Grâce à cette aide de l’État via BPI France, nous allons pouvoir développer cet outil de lien qui donnera le cap des progrès à réaliser par chacun en matière de pratique agricole, de transformation d’activité, et permettra d’accélérer la diffusion des connaissances en matière d’agroécologie.”

Rappelons que depuis sa création en 2018, « Pour une Agriculture du Vivant » a déjà réuni plus de 500 agriculteurs adhérents et 44 organisations membres. Cela représente aujourd’hui 33 filières impliquées dans la démarche et 14 catégories de produits répertoriés. Elle a été l’initiatrice d’une vingtaine de projets pilotes au sein de diverses filières (grandes cultures, bovins lait, arboriculture, viticulture…).