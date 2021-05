La FC2A, Fédération du commerce agricole et agroalimentaire (1), créée en 2014 pour « porter la voix du commerce dans la filière », a présenté le 19 mai 2021 son livre blanc, avec l’ambition de « lever le voile » sur les acteurs de mise sur le marché. « Nous sommes un maillon insuffisamment reconnu, alors qu’indispensable, en lien avec un agriculteur sur deux », estime Gérard Poyer, le président de la FC2A.

Des métiers méconnus

Commerçant en bestiaux, négociants en grains, en pommes de terre et plants, conditionneurs d’œufs, expéditeurs de fruits et légumes... « Nos métiers sont trop cachés, poursuit-il. Nous sommes des entreprises essentielles qui se situent entre l’amont et l’aval de la chaîne alimentaire, et jouent un rôle essentiel par leur ancrage au cœur des filières. »

L’image de « la fourche à la fourchette » est trop réductrice, juge la Fédération. « On représente souvent l’agriculteur dans son champ, et le produit final dans l’assiette. On oublie systématiquement les intervenants qui se situent au milieu, et qui pourtant pèsent sur le marché. » Dans la filière du grain, les négoces agricoles représentent par exemple 30 % du marché national, argumente le FC2A.

Objectif : souveraineté alimentaire

La fédération a défini sept défis majeurs :

Faire reconnaître le rôle structurant des entreprises du commerce agricole et agroalimentaire ;

Faciliter la transmission des entreprises afin de maintenir un tissu économique, social dans les territoires ;

Accélérer la diversification de l’offre alimentaire et développer les outils de décarbonation ;

Enrichir la politique RSE des entreprises du commerce agricole et agroalimentaire et renforcer l’attractivité des métiers ;

Promouvoir et soutenir le dynamisme méconnu des entreprises du commerce agricole et agroalimentaire à l’exportation ;

Développer et soutenir les projets de recherche et développement afin d’apporter des solutions innovantes ;

Faciliter l’accès au plan de relance et plans d’investissement.

« Nous les présenterons aux pouvoirs publics et candidats aux prochaines élections. Ils sont axés sur la reconnaissance de nos métiers et le nécessaire soutien et accompagnement de l’État pour que la France garde sa souveraineté alimentaire », soutient Antoine Pissier, vice-président de la FC2A.