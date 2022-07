En 2021, le lin fibre a représenté 101 580 ha en France, soit 61 % de la surface européenne, pour une production de 119 548 tonnes de fibres (146 979 tonnes en Europe), selon les données de la filière Lin France, communiquées le 26 juillet 2022. La filière table en 2022 sur des surfaces françaises en hausse, de 145 000 à 155 000 ha.

Un marché « en croissance », soutenu par un regain d’intérêt pour les fibres naturelles vis-à-vis des fibres synthétiques et artificielles. « La crise sanitaire a agi comme un accélérateur et un amplificateur d’un phénomène engagé depuis dix ans », affirme la filière.

Un marché dynamique

Les capacités de transformation de paille ont d’ailleurs « doublé en moins de dix ans », se félicite Bertrand Decock, président de l’Union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin. « De nouvelles unités de teillage ont vu le jour à la fois dans les régions linières historiques (Normandie et Hauts-de-France…) ainsi que dans des zones en fort développement (Aisne) », ajoute-il. D’autres usines devraient voir le jour dans les années à venir en France.

Les filatures de lin connaissent un développement important dans le monde. « Comme pour le teillage, on constate un renouvellement des unités de production anciennes et la construction d’usines, commente Hubert Brisset, président de la Fédération syndicale du teillage agricole du lin. En France, on assiste même à une réindustrialisation inimaginable il y a encore quelques années avec trois filatures opérationnelles depuis le début de l’année et d’autres en projet. »

Des prix en hausse

Malgré des conditions de récoltes difficiles en 2020 et 2021, les prix ont connu une hausse moyenne de 32 % d’avril 2021 à avril 2022. « Le prix moyen s’établit à 3,60 € au kilo en avril 2022, sortie teillage, toutes régions de production et toutes qualités confondues », informe la filière Lin France.

« Ce prix moyen comprend de fortes disparités et s’établit avec des minimas de 2 € pour les qualités les plus basses, et des prix pouvant dépasser les 5 € pour des lots résiduels de 2018 et 2019 de qualités exceptionnelles, ajoute l’organisme. Quant à la récolte de 2021, le prix moyen s’établit en avril 2022 à 3,47 € au kilo, toujours avec des disparités notables selon les régions et les qualités pour osciller entre 2,10 € et 4,59 € au kilo. »