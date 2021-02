La filière Chia de France annonce dans un communiqué de presse qu’elle a passé le cap des 500 premières tonnes produites. Un palier encourageant pour cette filière qui travaille depuis 2017 à l’implantation locale de cette « nouvelle supergraine ».

La filière Chia de France a une double mission

« Unique en son genre en Europe », la filière Chia de France « a déjà permis de fédérer près de deux cents agriculteurs » en quatre ans, réunissant quinze coopératives partenaires. « Au-delà de la réduction de l’empreinte carbone des importations », sa mission est double :

Du côté des consommateurs : démocratiser la graine de chia et ses fabuleuses propriétés culinaires et nutritionnelles ;

Du côté des producteurs : proposer une nouvelle culture à haute valeur ajoutée, avec un itinéraire de culture 100 % durable et rémunérateur pour les agriculteurs.

À cela s’ajoute la volonté d’« associer les transformateurs et les distributeurs, à la fois dans le but de donner plus de visibilité aux agriculteurs et établissements producteurs et aussi explorer les applications industrielles possibles pour cette nouvelle graine », poursuit le communiqué.

La chia s’implante petit à petit en France

Cette plante originaire du Mexique et aujourd’hui cultivée en France semble séduire davantage. Selon les données d’Eurostat relayées par la filière, en 2020, la consommation française en graines de chia est estimée entre 1 500 et 2 000 tonnes et les importations européennes entre 15 000 et 20 000 tonnes.

En 2020, les productions de la filière Chia de France ont ainsi trouvé leur place au niveau national dans plusieurs chaînes de distribution (GMS et spécialisée), en remplacement des graines d’importation.

« Signe qu’une étape vient d’être atteinte, la filière Chia de France s’équipe d’une ligne complète de triage et de conditionnement en Occitanie. Cette installation, qui est opérée par la société Agrofün, est la première ligne spécialisée pour la graine de chia en Europe et assure le triage des productions de la filière Chia de France », conclut le communiqué de presse.