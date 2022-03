Filière

FranceAgriMer et Terres Univia signent pour les protéines végétales

FranceAgriMer et Terres Univia renforcent leur collaboration par une convention cadre de partenariat signée le 3 mars 2022 au Salon de l’agriculture. © Cédric FAIMALI

À travers cette convention entre FranceAgriMer et Terres Univia, les secteurs public et privé confortent leur synergie pour consolider et appuyer les actions de la filière, en matière de souveraineté et de transition.