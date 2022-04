Sur la période du 1er mars au 22 avril 2022, dans la plupart des régions de l’ouest, du nord et du centre nord de l’Europe, « les conditions météorologiques ont été adéquates pour le développement des cultures d’hiver, et ont permis de bonnes avancées des semis de printemps et autres travaux aux champs », indique la Commission européenne dans son bulletin Mars du 26 avril 2022.

Impact du gel du début d’avril

Néanmoins, certaines régions du sud de l’Europe ont connu des conditions moins favorables. L’Italie a ainsi observé des épisodes de sécheresse pour une large partie du pays, de même que l’Algérie et le Maroc. Les rendements devraient être impactés, l’arrivée des pluies ayant été trop tardive.

Le gel du début d’avril, avec des températures exceptionnelles de –6 à –8°C localement, a touché une bonne partie de l’Europe, du centre de l’Espagne aux régions baltiques. « Des dommages irréversibles ont été signalés pour les cultures fruitières en floraison, en particulier en Espagne », précise le bulletin.

Nouvelles prévisions des rendements européens

La Commission européenne a légèrement révisé ses prévisions de rendements par rapport au mois précédent, en s’appuyant sur un maintien, une hausse ou une baisse des rendements historiques selon les pays :

Blé tendre : 59,5 q/ha (–0,7 q/ha par rapport au mois précédent) ;

Blé dur : 35,5 q/ha (–0,5) ;

Orge d’hiver : 57,9 q/ha (–0,4) ;

Colza : 31,9 q/ha (–0,3).

Les premières prévisions de rendement sur orge de printemps sont, quant à elles, de 43,1 q/ha (+4,3 % par rapport à la moyenne sur 5 ans).

De la pluie nécessaire en France

En France, « les perspectives des cultures d’hiver sont bonnes grâce au niveau d’humidité des sols mais la pluie sera nécessaire pour préserver les potentiels de rendements », indique le rapport.

La Commission européenne table pour le moment sur un rendement national :

En blé tendre de 71,5 q/ha (–1,6 % par rapport à la moyenne sur 5 ans) ;

En blé dur de 57,5 q/ha (+4,2 %) ;

En orge d’hiver de 64,8 q/ha (+0,1 %) ;

En orge de printemps de 60,2 q/ha (+0,8 %) ;

En colza de 33 q/ha (+0,5 %).

Les gelées du début d’avril n’auront pas significativement touché les cultures d’hiver et le colza à floraison, à l’inverse des arbres fruitiers dans certaines régions. « Quelques parcelles de betteraves ont été localement impactées, mais les ressemis, quand ils étaient nécessaires, ont évité les pertes », signale la Commission européenne.