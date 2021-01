Au 19 janvier 2021, la tolérance au gel des céréales d’hiver avait « considérablement augmenté depuis décembre dans l’est, le nord et le centre de l’Europe, ainsi que dans la partie nord de la péninsule Ibérique », indique la Commission européenne dans un bulletin diffusé le 25 janvier 2021. La situation a évolué de manière notable depuis le 15 décembre 2020, date à laquelle les céréales européennes étaient encore mal préparées au gel.

Une résistance partielle en France

Niveau d’endurcissement du blé tendre au 19 janvier 2021. Jaune : pas endurci ; bleu foncé : totalement endurci. © Commission européenne

Ainsi, les céréales d’hiver étaient presque entièrement endurcies dans les pays baltes, dans l’est de l’Ukraine et dans le sud de la Finlande. Une tolérance totale au gel a été atteinte dans la plupart des pays scandinaves et de la Russie européenne (à l’exception des régions proches de la mer Noire et de la Volga).

Un endurcissement avancé était observé en Ukraine, en Biélorussie, en Pologne, en Slovaquie, en Autriche et dans le sud de l’Allemagne. Les céréales d’hiver du nord de l’Allemagne, de l’est de la France et de grandes parties du centre et du nord de l’Espagne étaient partiellement endurcies.

Toutefois, en Europe du Sud-Est les céréales d’hiver ne restent en grande partie que légèrement endurcies en raison de l’hiver doux.

Pour l’heure, peu de dégâts de gel ont été recensés par la Commission qui ne fait état de dommages mineurs à modérés qu’aux alentours de la Volga en Russie, dans le nord de la Roumanie, le centre des Balkans, le nord de l’Espagne et le nord-ouest de la Turquie.