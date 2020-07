pour vous connecter et poursuivre la lecture

La Cour des comptes européenne a annoncé le 7 juillet 2020, avoir commencé un audit pour évaluer l’impact de la politique agricole de l’Union européenne (UE) sur l’utilisation durable de l’eau (quantité et qualité). Il a été lancé dans le but de contribuer à la future politique agricole commune. Ses conclusions sont attendues au deuxième semestre 2021.

Principes et incitations

Les auditeurs examineront en particulier « si la Commission européenne a intégré les principes de l’utilisation durable de l’eau dans les règles de la Pac » et « si les États membres de l’UE appliquent ces principes et s’ils ont mis en place des incitations à l’utilisation durable de l’eau dans l’agriculture ».

Citée dans un communiqué, Joëlle Elvinger, responsable de l’audit, déclare que « les agriculteurs sont d’importants utilisateurs d’eau douce ; ils sont aussi parmi les premiers à ressentir les effets de la pénurie d’eau ». Elle explique que ce travail a pour objectif de déterminer si « l’action de l’UE et de ses États membres dans le domaine agricole est appropriée et si elle est efficace pour ce qui est d’appliquer et de faire respecter les principes de gestion durable de cette ressource vitale ».