Bientôt un découpage agronomique dans Céré’Obs

FranceAgriMer a précisé lors de la conférence de presse organisée suite au conseil spécialisé “Grandes cultures-marchés céréaliers” du jeudi 10 décembre 2020, que la dernière publication de Céré’Obs avait eu lieu vendredi 4 décembre 2020.

Prochaine publication en février 2021

La prochaine publication est attendue le vendredi 19 février 2021 avec une nouveauté : l’ajout au rapport des zones agronomiques, élaborées en collaboration avec les chambres régionales d’agriculture et Arvalis.

Dans les prochaines publications de l’observatoire Céré’Obs de FranceAgriMer, la France sera découpée en quinze zones agronomiquement homogènes.

Il y aura donc un découpage supplémentaire de la France en 15 zones agronomiquement homogènes. « Cela est plus pertinent que les grosses régions administratives, comme le Grand Est ou la Nouvelle Aquitaine, a précisé Catherine Cauchard, chef de projet Céré’Obs. Elles restent complémentaires avec les autres découpages. La brique de base demeurant le département, cela ne change donc rien à la méthodologie de notation. »

Pas de facteurs limitants

Au sujet de l’état des cultures au 30 novembre 2020, Catherine Cauchard a par ailleurs précisé que « jusqu’à présent tout va bien ». En effet, la météo de l’automne et du mois de novembre a été favorable aux préparations de sols, aux semis d’automne et aux interventions en temps et en heure.

« Actuellement, les semis d’automne se calent sur un calendrier à peu près standard, a-t-elle complété. Selon les régions, ils ont pu être repoussés comme dans le Nord-Est ou avancés, à l’image de l’Ouest. Mais à l’échelle de la France, les levées ont été rapides et homogènes et il n’y a actuellement pas de facteurs limitants qui imposeraient une dégradation précoce des notations. Les conditions de surface entre bonnes et très bonnes sont comprises entre 94 % et 98 %, à l’image d’une année standard précoce. »

Pour le blé tendre, 95 % des surfaces en place sont levées et un tiers a atteint le stade du début de tallage. Concernant l’orge d’hiver, l’ensemble des surfaces sont levées et la moitié a atteint le stade début tallage. Enfin, il reste 10 % des surfaces de blé dur prévues encore à semer.

« Ce qui devrait être le cas en décembre pour le pourtour méditerranéen et en sortie d’hiver pour le Centre-Val de Loire, a précisé la chef de projet. Les trois quarts des surfaces prévues sont levées et le stade début tallage a commencé. »