Les quatre vers indésirables présents en France

C’est l’ espèce la plus souvent trouvée en France , dans 72 départements au dernier recensement. Il sort la nuit et se nourrit surtout de vers de terre.

Comme son nom l’indique, ce ver a un dos marron et plat. Selon les spécimens, la couleur va de marron clair à presque noir. Sa face inférieure est beige. Sa reproduction est sexuée, avec production de cocons de ponte, petites boules de 4-5 mm.

On le trouve principalement dans le Midi et en Bretagne . Il consomme des arthropodes du sol, en particulier les cloportes.

Allongée, tête fine, dos avec une bande jaune et deux lignes noires fines, ce ver mesure de 5 à 12 cm de longueur. Il se reproduit par scissiparité.

L’espèce Parakontikia ventrolineata

Toujours allongé et à tête fine, le dos de ce ver est presque noir avec des lignes plus claires. Il mesure entre 1 et 5 cm de longueur. Sa reproduction est sexuée. Il est reconnaissable par la production de cocons de ponte, petites boules de 3-4 mm.

Il est très abondant dans certains jardins de la Bretagne mais est implanté aussi dans le Midi. Il a la mauvaise habitude de se reposer sur les fruits, comme les fraises.