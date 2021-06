L’Inrae (1) et le Muséum national d’Histoire naturelle ont créé deux programmes de sciences participatives, Agiir puis INPN-Espèces, lancés respectivement en 2012 et 2016, afin d’étudier l’expansion géographique de la punaise diabolique, une espèce envahissante.

50 % des départements métropolitains

Difficile à observer dans les cultures, cet insecte a en effet la particularité d’entrer dans les habitations à l’automne à la recherche d’un abri pour passer l’hiver. « Une occasion pour tout citoyen de l’observer et signaler sa présence, en prenant part à un programme de sciences participatives », estime l’Inrae.

Ainsi pour la première fois, une initiative de science citoyenne a permis de suivre en temps réel l’expansion d’une espèce envahissante d’importance agronomique à travers le pays. À travers une application et un site web, plus de 4000 participants ont ainsi signalé la présence de la punaise diabolique entre 2012 et aujourd’hui.

Chaque signalement est accompagné de nombreuses observations sous la forme de photographies complétées par des commentaires sur les conditions d’observations. Bilan de cette étude de huit ans : en 2019, la punaise diabolique a conquis plus de 50 % des départements métropolitains.

Bientôt trois autres espèces envahissantes ciblées

Cela a permis une vaste collecte de données sur ce ravageur, qui touche de nombreuses cultures. « Les résultats de ces initiatives citoyennes sont parus le 1er juin 2021 dans la revue Scientific Report et ouvrent la voie au développement de programmes similaires pour suivre l’expansion d’autres espèces envahissantes », estime l’Inrae dans un communiqué du 1er juin 2021.

Forts de ces résultats, les chercheurs de l’Inrae développent donc un nouveau programme de sciences participatives afin de surveiller trois espèces potentiellement envahissantes en France : le hanneton japonais (Popillia japonica), le capricorne à col rouge (Aromia bungii) et le fulgore tacheté (Lycorma delicatula). Pour ces trois espèces, une quête sera également prochainement disponible sur INPN-Espèces.