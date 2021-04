En 50 ans, les pertes de récoltes ont triplé à cause du réchauffement climatique

Les chercheurs qui ont mené l’étude ont choisi l’Union européenne pour conduire leurs travaux car ils estiment que « cette région est un acteur majeur du marché alimentaire mondial et un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique, » informe Teresa Brás, chercheuse au Centre de recherche sur l’environnement et la durabilité de la Nova School of Science and Technology à Lisbonne (Portugal), et auteure principale de l’étude.

La chercheuse juge que l’UE a « un rôle important à jouer pour rendre les systèmes alimentaires plus résilients et plus durables, comme le souligne le Green Deal de l’UE. L’augmentation de la diversification du marché et/ou la promotion d’un changement de régime alimentaire vers des régimes plus durables (c’est-à-dire moins riches en protéines animales) peuvent être évaluées comme des contributions politiques potentielles pour atténuer l’impact des événements climatiques extrêmes sur la disponibilité alimentaire. »

« La gravité accrue des impacts des sécheresses et des vagues de chaleur sur la production alimentaire nécessite un regard nouveau sur des espèces alimentaires plus résistantes au climat, tandis que l’utilisation intelligente de l’eau dans l’agriculture doit se généraliser », ajoute Júlia Seixas, chercheuse au Centre de recherche sur l’environnement et la durabilité de la Nova School of Science and Technology de Lisbonne (Portugal), et l’une des auteures de l’étude.