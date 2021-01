Barbara Pompili restreint un peu plus l’usage des phytosanitaires

Un arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif vient d’être publié le 21 janvier 2021 au Journal officiel.

Ainsi, si la loi Labbé avait déjà en partie interdit l’emploi des pesticides aux personnes publiques, aux particuliers et aux jardiniers amateurs, ce texte retire désormais la plupart des usages qui en étaient jusqu’alors exclus.

> À lire aussi : Phytos, vers une loi Labbé 2 (29/10/2019)

Larges zones couvertes

À l’exception des produits de biocontrôle, des spécialités qualifiées à faible risque et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole, l’arrêté étend donc l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires à tous les lieux de vie à partir du 1er juillet 2022.

Cette interdiction touchera alors les campings, les copropriétés, les lieux de travail, les hôtels, les cimetières, les parcs d’attractions, les établissements de santé, les maisons d’assistantes maternelles, les établissements d’enseignement, les terrains de sport… Ceux de haut niveau (de grands jeux, hippodromes, tennis sur gazon, golfs) seront seulement concernés à partir du 1er janvier 2025.

Aujourd'hui encore, des pesticides sont utilisés dans nos lieux de vie : campings, terrains de sport, copropriétés, lieux de travail...



J’ai signé l’arrêté qui mettra définitivement fin à ces pratiques au 1er juillet 2022.



https://t.co/lmcwalJK6j pic.twitter.com/cTlGDW64qy — Barbara Pompili (@barbarapompili) January 21, 2021

« Nous nous réjouissons de la publication de cet arrêté qui était attendu depuis de nombreuses années, estime Générations futures dans un communiqué du 22 janvier 2021. Nous saluons également l’ajout, entre l’arrêté de consultation et celui publié, de l’interdiction des pesticides sur les aérodromes mais regrettons que les forêts privées échappent encore à cette interdiction ainsi que les autoroutes et aires d’autoroute. De même, nous aurions souhaité que les délais d’interdiction soient écourtés et que des sanctions soient envisagées en cas de non-respect de l’arrêté. Nous espérons que d’ici là, tout sera mis en œuvre pour privilégier autant que possible les alternatives techniques non chimiques. »