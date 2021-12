La pomme de terre de primeur séduit, mais son prix reste un frein majeur à un achat plus fréquent par les ménages français, selon une étude réalisée par le cabinet OpinionWay. Il émet trois recommandations pour lui faire gagner en popularité.

Quelle image renvoie la pomme de terre de primeur aux consommateurs en 2021 ? Est-elle plébiscitée ? Le cabinet OpinionWay s’est penché sur ces questions à travers une enquête (1) commanditée par FranceAgriMer et le CNIPT (Comité national interprofessionnel de la pomme de terre).

OpinionWay conclut à un attachement durable des Français à cette pomme de terre, mais recommande de valoriser davantage ses nombreux atouts, notamment pour franchir la barrière du prix, citée par 33 % des personnes interrogées.

Reconnue pour sa qualité

Comme dans la précédente enquête de 2019, la pomme de terre primeur bénéficie d’une « opinion très favorable auprès des consommateurs », selon le rapport.

Les personnes interrogées lui attribuent une note de 8/10, la plaçant ainsi derrière les légumes frais (8,3/10) et devant les pâtes et la pomme de terre classique (respectivement 7,5 et 7,4/10).

Le rapport souligne toutefois une méconnaissance de ses qualités nutritionnelles : cet item perd 4 points par rapport à l’enquête de 2019, comme celui de la diversité des recettes réalisables.

Moins connue chez les plus jeunes

94 % des personnes interrogées connaissent ce type de pomme de terre, mais sa notoriété est moins marquée chez les publics plus jeunes : 89 % pour les 18-24 ans contre 97 % pour les plus de 65 ans.

De même, 47 % des 18-24 ans identifient sa période de présence sur les étals, contre 53 % des 25-34 ans, et 61 % des personnes interrogées, tous âges confondus.

Trois préconisations

Cette enquête débouche sur trois recommandations principales pour valoriser la pomme de terre de primeur sur les étals, et ainsi faire grimper sa consommation, notamment auprès des publics les plus jeunes :

Faire connaître ses qualités nutritionnelles ;

Mettre en avant son goût et le plaisir associé à sa dégustation ;

Mettre en avant sa praticité et la variété de plats qu’elle peut composer.