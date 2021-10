Face à la hausse du coût des matières premières pour les engrais organo-minéraux et les formulations minérales, l’Afaïa insiste sur la nécessité de se tourner vers le recyclage en matière de fertilisants.

« De toute part, les disponibilités en engrais minéraux et de synthèse s’annoncent limitées pour la saison prochaine (fermeture d’usines de fabrication d’engrais azotés liées à la flambée des prix du gaz notamment) », alerte l’Afaïa (1) dans un communiqué du 18 octobre 2021.

> À lire aussi : Intrants : les prix des fertilisants en hausse « dès ce printemps » (20/04/21)

Augmenter l’autonomie des agriculteurs

Le syndicat encourage à favoriser « les fertilisants d’origine recyclée » et appelle au soutien des pouvoirs publics, « en mettant en place des règles simples et claires en matière d’innocuité et de valeur agronomique, de façon à garantir la qualité des produits tout au long des cycles ». L’objectif étant pour les agriculteurs d’augmenter leur autonomie vis-à-vis d’intrants minéraux « majoritairement importés ».

L’Afaïa rappelle « la nécessité de placer tous les intrants sur un pied d’égalité, quel que soit leur pays d’origine, en particulier vis-à-vis des réglementations sur les sous-produits animaux, et sur l’agriculture biologique ».

> À lire aussi : Hausse du prix du gaz, va-t-on manquer d’engrais azotés ? (13/10/2021)

Les propositions de l’Afaïa

Le syndicat rappelle les solutions déjà proposées par ses adhérents pour « réduire la part d’intrants non renouvelables dans la fertilisation » :

Des supports de culture de plus en plus conçus à partir de matières premières organiques issues, notamment, de la forêt ou de l’agriculture ;

Des engrais et amendements organiques qui valorisent les effluents d’élevage , les matières issues des industries alimentaires et agroalimentaires et du traitement des eaux ;

, les matières issues des industries alimentaires et agroalimentaires et du traitement des eaux ; Des biostimulants qui améliorent la capacité des plantes à absorber les éléments nutritifs présents dans le sol, permettant de conserver la production des cultures tout en réduisant les apports de fertilisants, notamment minéraux.