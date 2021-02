Et si la Sibérie était le futur grenier à grains du monde

Pour sa 27ème édition, le Déméter, ouvrage qui propose des analyses de l’actualité agricole et agroalimentaire à travers le globe, revient sur l’enjeu essentiel qu’est l’alimentation pour la sécurité et la santé et dont le rôle incontournable a été mis en lumière en 2020.

Intitulé « Produire et se nourrir : le défi quotidien d’un monde déboussolé », ce livre apporte des éléments de réflexion sur la question alimentaire.

Un potentiel d’un milliard de tonnes de grains

Les auteurs proposent des analyses prospectives. Il est notamment question de l’avenir agricole de la Sibérie. Si cette région russe est aujourd’hui « inhospitalière », les dérèglements climatiques (augmentation de l’ensoleillement et de la pluviométrie) pourraient favoriser son potentiel cultivable et bénéficier de deux récoltes par an.

Selon les auteurs, à l’horizon 2080, un milliard de tonnes de grains pourraient y être produites, à la condition de réaliser d’importants investissements.

L’ouvrage, illustré par 40 cartes et infographies, s’intéresse aussi à la problématique du renouvellement des générations, à la question de l’autonomisation alimentaire de l’Afrique ou encore de la géopolitique des phosphates.