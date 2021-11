« Le mois d’octobre 2021 est une période de transition pour les nappes », indique le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son bulletin de situation hydrogéologique du 1er novembre 2021.

Les tendances du mois dernier sont hétérogènes. « Sur une large partie du sud du territoire, les précipitations et la mise en dormance de la végétation permettent de ralentir la vidange et d’initier une recharge des nappes. Sur les nappes du nord et de l’est de la France, la période de recharge n’a pas commencé et les basses eaux n’ont pas été atteintes », poursuit le bulletin.

Des niveaux hauts, comparé aux précédents mois d’octobre

En octobre, la situation des nappes est « satisfaisante, avec des niveaux modérément bas à modérément hauts », précise le BRGM.

Plusieurs d’entre elles présentes des situations « très favorables », « avec des niveaux hauts par rapport aux mois d’octobre des années antérieures » :

Les nappes alluviales de la Garonne aval et de la Dordogne observent des niveaux hauts car elles ont profité d’une forte recharge hivernale et ont été soutenues par les apports pluviométriques de mai à juillet ;

observent des niveaux hauts car elles ont profité d’une forte recharge hivernale et ont été soutenues par les apports pluviométriques de mai à juillet ; Les niveaux des nappes de la craie picarde et champenoise sont globalement modérément hauts mais peuvent être hauts localement ;

sont globalement modérément hauts mais peuvent être hauts localement ; Les niveaux des nappes du socle du massif armoricain sont modérément hauts mais atteignent des niveaux hauts à très hauts dans la partie ouest.

Des situations moins favorables

Au contraire, d’autres nappes présentent de situations « moins favorables », « avec des niveaux sous les moyennes de tous les mois d’octobre », rapporte le BRGM :

La nappe des cailloutis pliocènes de la Bourgogne-Franche-Comté et la nappe de la molasse miocène du Bas-Dauphiné enregistrent des niveaux modérément bas. La situation peut être plus tendue localement, avec des niveaux bas, sur le secteur de Dijon sud et sur les collines drômoises et iséroises ;

enregistrent des niveaux modérément bas. La situation peut être plus tendue localement, avec des niveaux bas, sur le secteur de Dijon sud et sur les collines drômoises et iséroises ; Les niveaux des nappes alluviales du littoral languedocien et l’aquifère multicouche du Roussillon sont modérément bas, en contexte de faibles précipitations au mois d’octobre ;

sont modérément bas, en contexte de faibles précipitations au mois d’octobre ; Les niveaux des nappes alluviales de la Corse restent modérément bas.

La recharge devrait se généraliser en novembre

Octobre a marqué le début de la mise en dormance de la végétation. « Les tendances de ces prochaines semaines dépendront exclusivement des pluies infiltrées, et donc des cumuls pluviométriques, et de l’inertie de la nappe », indique le BRGM.

« En novembre, les tendances dépendront essentiellement de la pluviométrie, poursuit le bulletin. La recharge devrait se généraliser sur les secteurs arrosés et la situation devrait alors s’améliorer. »

Le BRGM alerte cependant : « En cas de précipitations insuffisantes, la vidange pourrait reprendre et l’état des nappes se dégrader, notamment les plus réactives. L’état des nappes du sud-est de la France, fragilisées par un étiage estival assez sévère, sera à surveiller particulièrement. »