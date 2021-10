Le point à mi-parcours du Varenne agricole

Couverture des risques : sur ce « dossier très ancien » qui a connu de nombreux blocages, « nous sommes parvenus à une annonce du président de la République, le 10 septembre, proposant la refonte totale du système de couverture agricole », rappelle Julien Denormandie. Il estime que « cette réforme est probablement l’une des plus structurantes du monde agricole depuis la mise en place de la Pac. » L’objectif est de traduire cet engagement dans des textes de loi avant la fin du quinquennat. Le projet de loi sera présenté au conseil des ministres au début de décembre, puis passera devant l’Assemblée nationale et le Sénat en janvier 2022.

L’adaptation de l’agriculture face au changement climatique

Filières : elles ont toutes été invitées le 16 juillet 2021 à engager des réflexions sur ce thème, devant aboutir, après la clôture du Varenne, à une stratégie et un plan d’action d’adaptation pour chacune d’entre elles. 25 contributions ont été reçues : 6 filières animales, 17 filières végétales et 2 provenant des comités spécialisés de FranceAgriMer. Des feuilles de route par filière seront présentées aux ministres avant la fin de l’année.

Régions et territoires : des comités de pilotage (Copil) regroupant État, chambres régionales d’agriculture, et conseil régionaux ont été créés en région. Ils sont déjà opérationnels ou en cours de finalisation. D’ici le 30 novembre, un inventaire des besoins région par région et filière par filière devrait être finalisé. Ces feuilles de routes aboutiront à des plans d’adaptations régionaux. « Il y a une grande attente de la deuxième phase, car les besoins sont importants », a souligné Olivier Dauger, vice-président de l’APCA (1).

Parties prenantes : impacts prioritaires, modification des politiques publiques, actions à mettre en place, moyens nécessaires… Les parties prenantes (lire l’encadré) ont été sollicitées entre juillet et septembre 2021 via un questionnaire en ligne. 58 réponses ont été reçues, 55 % en provenance du monde agricole et 45 % du monde de la recherche, des aménageurs et des associations.