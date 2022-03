Les opposants aux réserves de substitution, emmenés notamment par le collectif « Bassines non merci » et la Confédération paysanne, organisent un nouveau rassemblement. Baptisé « un printemps maraîchin contre les méga-bassines », il aura lieu le week-end du 26 et 27 mars 2022 autour de La Rochénard, en Deux-Sèvres. Les organisateurs prévoient d’y réunir « entre 5 000 et 10 000 personnes », venues de toute la France et même d’Espagne, certaines arrivant en tracteur ou à vélo.

Opposition aux seize projets de réserve

Ce sera l’occasion de redire leur opposition aux seize projets de réserves d’eau prévues sur le bassin de la Sèvre et aux 93 programmées sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes. La première d’entre elles, à Mauzé-sur-le-Mignon, avait fait l’objet de manifestations similaires au cours des derniers mois. Elle est désormais achevée et même en grande partie remplie « malgré la sécheresse hivernale et les interdictions de remplissage concernant les autres réserves en service », regrettent ses détracteurs.

> À lire aussi : La guerre de l’eau monte d’un cran (19/01/2021)

Le 22 mars 2022, lors de la conférence de presse annonçant le rassemblement, Julien Leguet, porte-parole du collectif « Bassines non merci », a assené comme à son habitude fausses informations et inexactitudes sur la légalité des réserves existantes.

La Confédération paysanne dénonce « l’industrialisation de l’agriculture, l’intensification du modèle agricole actuel, la destruction des communs et des paysans, l’agro-business… ». Elle soutient avoir « une alternative crédible » qu’elle présentera au cours du week-end. Quant au Modef, il a annoncé qu’il rejoignait le mouvement d’opposition.

Protection des bassines

Cependant, les réserves d’irrigation ont aussi des supporters. La Coordination rurale appelle ainsi à un autre rassemblement en Charente-Maritime, le week-end du 26 et 27 mars 2022 pour marquer le soutien à ces projets. À cette occasion, le syndicat a réalisé un document pour répondre « aux fausses informations véhiculées autour des bassines ».

La préfecture des Deux-Sèvres a quant à elle publié ce mardi 22 mars au matin un arrêté interdisant tout rassemblement sur La Rochénard et les communes voisines.