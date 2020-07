Distribution

Le « grand retour » de la guerre des prix en fruits et légumes

« La production française ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de la communication des enseignes », estime la filière Fruits et légumes. © Pixabay

La filière fruits et légume s’inquiète du retour à la situation d’avant confinement concernant les négociations commerciales et la mise en avant de l’origine France des produits. Elle se dit prête à travailler avec la distribution, mais restera vigilante sur les « abus et détournements ».