La Coordination rurale défend l’accord avec les chasseurs

La Coordination rurale (CR) se félicite, dans un communiqué du 5 février 2021, lde « l’accord historique en cours de signature entre les syndicats agricoles et les chasseurs » et le défend auprès de la secrétaire d’État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba.

Faire baisser la pression des sangliers

Citée dans ce communiqué, Lydie Deneuville, présidente de la section Dégâts de gibier de la CR, affirme : « L’accord en cours entre agriculteurs et chasseurs est historique ! Pour la première fois, tous les acteurs concernés se sont réunis pour travailler sereinement et proposer un accord constructif qui acte un objectif fort, au plan national de diminution des dégâts causés par le sanglier (en surface détruite pour les principales productions ou en volume pour la vigne). Pour ce faire, chasseurs et agriculteurs se sont accordés sur une boîte à outils comprenant un maximum de moyens de régulation possibles qui seront adaptés au contexte départemental. »

Des remises en question par le ministère d’Écologie

Le syndicat s’inquiète toutefois que des « points d’accord soient remis en question par le ministère de la Transition écologique » et lui demande « de ne pas le vider de sa substance ». Pour la CR, il faut « faire confiance aux CDCFS » (Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage) pour accorder des dérogations à bon escient afin de faire baisser la pression des sangliers.

Réviser le système d’indemnisation

Si le syndicat se réjouit de ces avancées, il rappelle aussi ses revendications de longue date : réviser le système d’indemnisation des dégâts agricoles ; redonner aux agriculteurs la possibilité de se défendre, notamment en cas de contestation des estimations ; accorder la possibilité à la CR de siéger en Commissions nationales de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) en tant que syndicat représentatif et veiller au respect du pluralisme syndical dans toutes les CDCFS, certaines s’en exonérant selon la CR.