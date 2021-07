Dans un communiqué de presse en date du 12 juillet 2021, le ministère de l’Agriculture a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation, pour lutter contre la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa.

Pas de traitement

Présente en Corse, en Provence-Alpes-Côtes d’Azur et plus récemment en Occitanie, « la bactérie, qui s’attaque à plus de 300 espèces de végétaux, est un danger sanitaire majeur pour les plantes et l’environnement, indique le communiqué. Aucun traitement n’existe pour empêcher le dépérissement des végétaux qui doivent être détruits pour éviter la diffusion de la bactérie. »

Sensibiliser les voyageurs et les professionnels

Deux publics sont particulièrement visés par cette campagne : tout d’abord les voyageurs, qui peuvent rapporter de leur séjour des végétaux issus des zones contaminées. « Les acheteurs de végétaux qui s’approvisionnent dans des établissements situés dans des zones contaminées doivent être informés qu’ils ne sont pas autorisés à faire sortir ces végétaux des zones réglementées », souligne ainsi le ministère.

Les professionnels (pépinières, jardineries, collectivités locales…) ont également un rôle important à jouer pour identifier les symptômes et signaler les contaminations. La vérification de la présence d’un passeport phytosanitaire lors de l’achat des végétaux est également un point sur lequel ces professionnels doivent être sensibilisés.