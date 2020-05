Le 28 mai 2018, la Commission européenne proposait de nouvelles règles pour encourager et faciliter la réutilisation de l’eau dans l’Union européenne pour l’irrigation agricole. Cette réglementation vise à aider les agriculteurs à utiliser au mieux les eaux usées non potables, pour atténuer les pénuries d’eau tout en protégeant l’environnement et les consommateurs.

Adoption définitive par le Parlement

Le Parlement européen a définitivement adopté le règlement le 13 mai 2020, « marquant la dernière étape avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, précise la Commission européenne. Celles-ci définissent des critères harmonisés sur la qualité minimale de l’eau pour la réutilisation en toute sécurité des eaux urbaines traitées dans l’irrigation agricole. »

« En rendant les eaux usées non potables utiles, les nouvelles règles contribueront également à réduire les coûts économiques et environnementaux liés à l’établissement de nouveaux approvisionnements en eau », poursuit-elle.

Un exemple d’économie circulaire

« Grâce au Règlement sur la réutilisation de l’eau, nos agriculteurs pourront non seulement compter sur des approvisionnements en eau plus prévisibles, mais les fournisseurs de technologies auront de nouvelles opportunités d’investissement. C’est une parfaite illustration de la manière dont l’économie circulaire fonctionne en pratique et agit pour tous », affirme Virginijus Sinkevičius, le commissaire chargé de l’environnement, des océans et de la pêche.

La Commission européenne estime ainsi que les nouvelles règles « faciliteront et stimuleront l’adoption de cette pratique bénéfique, tout en garantissant qu’elle se fait de manière sûre et respectueuse de l’environnement. En temps de crise, l’importance d’assurer la résilience des chaînes d’approvisionnement alimentaire est de plus en plus évidente. »

