Dans un communiqué de presse paru le 29 avril 2021, Brasseurs de France (1) demande au gouvernement un soutien supplémentaire de 15 millions d’euros pour faire face à la crise sanitaire, après l’obtention d’une « aide indispensable à l’issue du premier confinement ».

En effet, 4,5 millions d’euros ont été accordés aux brasseries produisant moins de 200 000 hl par an, après une annonce du gouvernement en fin d’année 2020.

Bières en fûts non consommables après le 19 mai

Aujourd’hui, le syndicat estime « que plus de 30 millions de litres de bières, essentiellement en fûts, à l’issue des deuxième et troisième confinements, ne seront plus consommables à la réouverture des terrasses des cafés, hôtels et restaurants après le 19 mai prochain », date annoncée par Emmanuel Macron à la presse régionale.

Brasseurs de France souhaite par ailleurs que les terrasses puissent rouvrir au 19 mai partout en France, sans « distinction territoriale ». « Moins d’un établissement sur quatre dispose d’une terrasse, et l’ouverture par département du CHR (cafés, hôtels, restaurants) n’augurerait pas une reprise fiable et vitale de l’activité », alerte le syndicat.