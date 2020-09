pour vous connecter et poursuivre la lecture

Un décret du 14 septembre 2020, paru au Journal officiel le 15 septembre 2020, institue le poste de délégué interministériel pour la filière du sucre. Le document, signé par le Premier ministre Jean Castex, ne précise pas le nom de ce délégué, très attendu par la filière, mais il détaille ses missions.

Ce délégué est institué pour un an, auprès du ministre de l’Agriculture. Il devra contribuer « au développement de la filière en France et à l’amélioration structurelle de sa compétitivité internationale, tout en prenant en compte sa situation conjoncturelle ». Il devra également veiller à la participation de la filière « à la transition écologique et énergétique ».

Suivi du plan gouvernemental pour faire face à la crise de la jaunisse

Concrètement, il aura pour mission :

D’accompagner les professionnels dans la mise en œuvre et le suivi du plan stratégique de la filière ;

De coordonner l’action des services de l’État et de ses opérateurs en faveur de la filière ;

De favoriser l’ innovation technique , l’économie d’énergie et la simplification du cadre réglementaire applicable, français et européen ;

, l’économie d’énergie et la simplification du cadre réglementaire applicable, français et européen ; De suivre la mise en œuvre du plan de soutien gouvernemental à la filière pour faire face à la crise due au virus de la jaunisse. Il veillera en particulier au suivi des actions de la filière et des établissements de recherche public et privé pour trouver les alternatives efficaces aux néonicotinoïdes le plus rapidement possible.