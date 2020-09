Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, estime que le prix d’achat des intrants s’est stabilisé en juillet par rapport à juin 2020 (+ 0,1 %). Sur un an, il l’estime en baisse de 2,5 % sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie et des lubrifiants, des engrais et amendements et des produits de protection des cultures.

« En juillet 2020, le prix de l’énergie et des lubrifiants est en hausse (+ 1,9 %) par rapport au mois précédent, constate toutefois Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture dans sa note d’Infos rapides publiée le 15 septembre 2020. Sur un an, ils restent en recul (- 14,7 %). »

Le prix du GNR a reculé de plus de 25 % sur un an

Agreste calcule que le prix du gazole non routier (GNR), qui représente un peu plus de la moitié du poste « énergie et lubrifiants » de l’Ipampa (1), est en hausse de 2,4 % par rapport à juin 2020. Sur un an, il recule de 25,7 %, en intégrant le remboursement de la taxe sur la consommation des produits énergétiques (TICPE).

Le prix des aliments pour animaux est pour ainsi dire stable par rapport à juin : — 0,1 %. Sur un an, il évolue légèrement à la hausse, de 0,4 %. En revanche, le prix des engrais et des amendements se replie de 0,8 % pour le quatrième mois consécutif. Sur un an, il recule de 7,2 %.

