En mai 2022, la hausse du prix d’achat des intrants se poursuit : +30,1 % par rapport à mai 2021, après +29,4 % en avril. Comme les mois précédents, les prix des engrais et de l’énergie augmentent le plus fortement sur un an, avec respectivement +108,3 % et +47,2 %, constate Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note du 18 juillet 2022.

+148,2 % pour les engrais simples azotés

Ce même mois, le prix des engrais se stabilise à son niveau record établi en avril. Par rapport à mai 2021, il fait plus que doubler, avec +108,3 %. Les prix des engrais simples azotés, phosphatés et potassiques augmentent respectivement sur un an de 148,2, 88,6 et 106,5 %.

« On assiste […] à la poursuite des tensions sur le marché mondial des engrais, alimentées par la guerre en Ukraine, entre des disponibilités limitées chez les principaux exportateurs en lien avec la hausse du prix du gaz et des coûts élevés du fret », explique Agreste.

+47,2 % pour l’énergie et les lubrifiants

Le prix de l’énergie et des lubrifiants progresse, quant à lui, de 0,7 % sur un mois et de 47,2 % sur un an, dans un contexte de reprise économique mondiale et de craintes sur les disponibilités faisant suite au conflit russo-ukrainien.

Le cours du baril de pétrole brut de la mer du Nord atteint les 113 $ contre 105 en avril. Le prix du gazole non routier, qui représente un peu plus de la moitié du poste « énergie et lubrifiants » de l’Ipampa, est en forte augmentation sur un an : +74,8 % (1).

Hausse plus modérée pour l’alimentation animale

En mai 2022, le prix des aliments pour animaux augmente de 3,9 % par rapport à avril et reste supérieur de 26,9 % à celui de mai 2021, en lien avec la hausse du prix des céréales et des oléagineux.