Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture le 31 août 2021, en juillet 2021, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles français augmentent de façon soutenue, soit +8,2 %. Cette augmentation se fait à un rythme proche de ceux de mai et juin, respectivement +7,5 % et +8,1 %. Ils sont toutefois quasi stables sur un mois après avoir été en hausse régulière depuis le début de l’année.

Les céréales et oléagineux à la hausse

Les prix des céréales sont de nouveau en nette augmentation sur un an et par rapport aux cours moyens de 2016 à 2020, sous l’effet d’une demande toujours au rendez-vous. Ils marquent toutefois légèrement le pas par rapport aux mois précédents, en lien avec l’arrivée sur le marché international des productions de la zone de la mer Noire et le rebond des récoltes de céréales à paille en France.

L’envolée des prix des oléagineux se poursuit, sur fond de conditions de cultures sèches en Amérique du Nord, de flambée des prix de l’huile de palme et de récoltes limitées en France (colza).

Le prix du porc à la baisse

Face au ralentissement de la demande asiatique et à la concurrence accrue sur le marché européen, les cours des porcins reculent de 8,5 % sur un mois, se rapprochant ainsi des cours moyens de 2016 à 2020. Ils restent toutefois supérieurs à ceux de 2020.

Les prix des gros bovins restent élevés, en particulier ceux des vaches, en lien avec le dynamisme de la consommation de viande française et l’offre restreinte. Les prix des veaux de boucherie restent bien supérieurs aux prix bas de 2020. La baisse saisonnière des prix est peu marquée sous l’effet de la reprise de la demande.

En repli depuis juin, les prix des ovins restent au-dessus de ceux de 2020 et des cours moyens allant de 2016 à 2020, en lien avec la fête de l’Aïd.

Les prix du lait de vache bénéficient de la bonne orientation du marché des produits laitiers. Depuis juin, en lien notamment avec des prévisions de production en hausse, les prix des œufs ne dépassent guère ceux de 2020.

Les prix des fruits et légumes se raffermissent

Les prix des fruits dépassent nettement ceux de juillet 2020 (+25 %), ainsi que les cours moyens sur la période allant de 2016 à 2020 (+42 %). Malgré une météo peu propice à la consommation des fruits d’été, les prix sont soutenus par la faiblesse de l’offre qui résulte des diverses intempéries subies depuis le printemps.

En juillet 2021, les cours de l’ensemble des légumes se raffermissent sous l’effet notamment de la bonne tenue des prix des tomates.

Depuis mai 2021, les prix des vins sont supérieurs à ceux de 2020 et à la moyenne des prix sur cinq ans.