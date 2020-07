Cour des comptes

La legislation européenne, « une menace » pour les pollinisateurs

Les guêpes, syrphes, papillons, coléoptères,… sont des pollinisateurs sauvages. © Pixabay sont des pollinisateurs sauvages. © Pixabay

Selon la Cour des comptes européenne, l’action mise en place par l’Union Européenne en faveur des pollinisateurs sauvages n’a eu que « peu d’effets sur leur déclin ». Ils regrettent une Pac qui « contribue au problème et non à sa résolution », et l’utilisation dérogatoire des néonicotinoïdes.