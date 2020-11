Coopérative

Axéréal supprimerait plus de 220 postes et une centaine de silos

Le groupe Axéréal, basé à Olivet (Loiret) réorganise tout son modèle agricole et va fermer une centaine de site ©A.Richad

Les syndicats représentant les salariés de la coopérative Axéréal annoncent un projet de suppression de plus de 220 postes et la fermeture d’une centaine de sites. Les négociations sont en cours et devraient se poursuivre jusqu’à fin janvier.