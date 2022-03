La Coopération agricole de l’Ouest profitait du salon de l’agriculture pour dévoiler, le 28 février 2022, AgriBest, son nouvel outil de diagnostic de la biodiversité dans les exploitations agricoles.

> À lire aussi : Qualité des sols et biodiversité améliorées petit à petit (23/02/2022)

Mobiliser le plus grand nombre d’agriculteurs

« Comment on peut passer un cap dans la prise en compte de la biodiversité ?, telle était la question à l’origine du projet » explique Thomas Jullien, chargé de mission « filière biologique » et « biodiversité » au sein de La Coopération agricole Ouest et responsable du projet.

> À lire aussi : La Fnab rajoute la biodiversité à son label (22/02/2022)

« On s’est rendu compte que les outils existants n’arrivaient à mobiliser que les agriculteurs qui étaient déjà sur le chemin ». La Coopération agricole s’est donc donnée comme objectif de créer un outil qui rassemblerait le plus grand nombre d’agriculteurs. Cet outil, c’est AgriBest.

Simple, gratuit et polyvalent

Comme l’explique Thomas Jullien, l’outil se décline sur quinze facteurs et six niveaux de performance. Le tout pouvant être complété par l’agriculteur en moins de 30 minutes et sans aucune aide extérieure. AgriBest permet à l’agriculteur de visualiser là où il en est dans la prise en compte de la protection de la biodiversité.

L’outil comprend un seul référentiel pour toutes les productions, les filières et les territoires. Cela permettra par la suite de pouvoir agréger les données au niveau national. Le projet s’adresse en effet non seulement aux agriculteurs mais aussi aux chambres d’agriculture, aux associations et aux collectivités territoriales.

De nombreuses entités ont été associées au projet, comme la région Pays de la Loire, la coopérative Terrena ou encore la CDC-Biodiversité, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations.